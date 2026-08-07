Bahçedeki yangın 2 otomobile sıçradı
07.08.2026 09:37
IHA
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan bahçede yangının içerisinde kalan 2 otomobil zarar gördü.
Yangın Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir bahçede çıkan yangında alevler park halindeki 2 otomobile sıçradı.
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 otomobil ve bahçe zarar gördü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.