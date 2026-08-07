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Bahçedeki yangın 2 otomobile sıçradı

07.08.2026 09:37

Bahçedeki yangın 2 otomobile sıçradı
IHA

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İHA
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Hatay'da alevlere teslim olarak yanan bahçede yangının içerisinde kalan 2 otomobil zarar gördü.

Yangın Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. 

 

Bir bahçede çıkan yangında alevler park halindeki 2 otomobile sıçradı. 

 

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. 

 

Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 otomobil ve bahçe zarar gördü. 

 

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.