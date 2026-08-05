Bahçelievler'de tahliye edilen 4 katlı bina çöktü

Bahçelievler'de Kocasinan Mahallesi'nde daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri binada kimsenin bulunmadığını teyit etmek amacıyla tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı.

“5 KOLONUN PATLADIĞINI SÖYLEYİP TAHLİYE ETTİRDİLER”

Dün gece sesler gelmesi üzerine evi boşaltıp yakınının yanına giden bina sakini Doğan Üçüncüoğlu, "Dün akşam saat 12.30 sıralarında binada gürültü oldu. Ben deprem oluyor sandım. Balkondan dışarı baktım, bişey göremedim. Tekrar yattıktan 10 dakika sonra yeniden patlama sesi geldi. Bizim evin çelik kapısı sıkıştı, evden zor çıktık. Binayı boşalttıktan sonra ekipler geldi. Altta 5 kolonun patladığını söyleyip tahliye ettirdiler. Bugün de girip biraz eşyalarımızı almak istedik. Belediye ekipleri riskli gözüktüğü için izin vermedi" dedi.