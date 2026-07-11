Bakan Bayraktar açıkladı. Yenilenebilir enerjide 21 yeni ihale

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım döneminin başladığını duyurdu. 2026 YEKA projeleri kapsamında, 900 megavatlık 14 güneş ve 1500 megavatlık 7 rüzgar enerjisi olmak üzere toplam 21 yeni ihale açılacak. Yatırımcılar için başvurular 13 Ekim’de toplanacak.

Türkiye 'nin temiz enerji potansiyeline dikkat çeken Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda 125 bin megavatı aşan elektrik kurulu gücümüzün 78 bin megavatını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Bugüne kadar 7 bin 800 megavatlık YEKA yarışmaları yapıldı, bunun 3 bin 800 megavatı 2025'te gerçekleştirildi. Her yıl en az 2 bin megavatlık güneş ve rüzgar ihalesi yapmaya devam edeceğiz.

Önemli bir potansiyele sahip olduğumuz güneş ve rüzgarda 2035 yılı için ortaya koyduğumuz 120 nin megavat hedefimize daha kısa sürede ulaşacağız. 2026 YEKA yarışmaları ile de yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 900 megavat kapasiteli 14 güneş, 1500 megavat kapasiteli 7 rüzgar enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız."

Yarışmalarda başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 avro/sent olarak belirlenirken, taban fiyat güneş için 3,25, rüzgar için 3,50 avro/sent olacak.

İhaleyi kazananlar ürettikleri elektriği ilk birkaç yıl serbest piyasada satabilecek, sonrasında ise 20 yıllık devlet alım garantisinden faydalanacak. Güneş enerjisinde en büyük pay 200 megavatla Diyarbakır’a, rüzgarda ise 320 megavatla Sivas’a ayrıldı.