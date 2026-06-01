Bakan Çiftçi: Bayram tatilindeki trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle ilgili olarak X hesabında açıklama yaptı.

Bayram boyunca 334 bin 17 çalışanın 24 saat esasına göre görev yaptığını belirten Çiftçi, trafikte 66 bin 481 kişiyle denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

Çiftçi, tüm tedbirlere rağmen bayram tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

“DOKUZ GÜNLÜK TATİL UYGULANAN KURBAN BAYRAMLARI İÇERİSİNDE EN DÜŞÜK CAN KAYBI”

Çiftçi, bununla birlikte 2026'nın dokuz günlük tatil olarak uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu bildirdi:

"9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı:

▪️ 2016: 117

▪️ 2018: 148

▪️ 2021: 87

▪️ 2023: 110

▪️ 2024: 71

▪️ 2026: 70

Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz."