Bakan Yumaklı ve Valilik'ten art arda uyarı. Bu 3 güne dikkat, risk çok yüksek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskine karşı uyarmasının ardından bir uyarı da Aydın Valiliği'nden geldi.

Aydın Valiliği, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

3 GÜNE DİKKAT

Meteorolojik değerlendirmelere göre; 28-30 Ağustos tarihleri arasında özellikle Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Söz konusu hava şartlarının özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangınlarının çıkma ve kısa sürede büyüme riskini artıracağı değerlendiriliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETRE SAATE KADAR ÇIKACAK

Aydın Valiliği tarafından yapılan meteorolojik erken uyarıda, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla esebileceği ve nem oranının düşük olacağı belirtildi.

Bu şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Valilik, vatandaşlardan yangın riskini artırabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.

Özellikle anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe ile çeşitli atıkların ormanlık alanlarda bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirmesini isterken, herhangi bir duman veya alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısında bulundu.