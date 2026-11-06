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Bakırköy'de alt geçide sıkışan TIR trafiği aksattı

06.11.2026 13:31

Bakırköy'de alt geçide sıkışan TIR trafiği aksattı
Anadolu Ajansı

TIR'ın sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından alt geçit yeniden ulaşıma açıldı.

AA
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Bakırköy'de alt geçide sıkışan tır nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Valikonağı Caddesi'nde Küçükçekmece istikametinde seyreden 42 AHP 576 plakalı TIR, alt geçide sıkıştı.

 

Olay nedeniyle alt geçit ulaşıma kapanırken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

 

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

 

Ekiplerin çalışmasıyla TIR'ın sıkıştığı yerden çıkarılıp yol kenarına çekilmesinin ardından alt geçit yeniden ulaşıma açıldı.

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