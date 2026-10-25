Balık tutarken göle düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Müslüm U. (25), iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan Müslüm U., ardından gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve su altı polisi sevk edildi.

Gölde arama yapan dalgıç polisler, sabah saatlerinde Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı. Müslüm U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.