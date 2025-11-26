Balıkçı teknesinde rahatsızlandı, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
26.11.2025 12:47
İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, balıkçı teknesinde aniden rahatsızlanan şahıs için yardım çağrısında bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurları, hastayı güvenli şekilde tekneden alarak kıyıya ulaştırdı.
Rahatsızlanan kişinin sağlık durumunun hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
