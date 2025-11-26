Balıkçı teknesinde rahatsızlandı, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, balıkçı teknesinde aniden rahatsızlanan şahıs için yardım çağrısında bulunuldu.

