Bandırma’da seyir halindeki araç alev aldı

Olay, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. 34 BN 758 plakalı otomobilin motor kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

Sürücünün kendi imkânlarıyla yaptığı ilk müdahale yetersiz kalınca, kısa sürede olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, yangını başlangıç aşamasında kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.