Balıkesir'de trafik kazası

Edinilen bilgiye göre, seyir hâlindeki 34 AR 6621 plakalı otomobilin sürücüsü G.Ö., direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü G.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan O.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.