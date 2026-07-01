Gönen'de çıkan arazi yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
01.07.2026 15:07
Yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ulukır Mahallesi’nde meydana gelen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangının büyümesine izin verilmeden söndürüldü
Yangına ilk olarak orman ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri de bir araç ve iki personelle çalışmalara destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dönümlük biçilmiş ve biçilmemiş tarım arazisinin zarar gördüğü belirlenirken, olayın çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
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