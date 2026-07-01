Gönen'de çıkan arazi yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Yangına ilk olarak orman ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri de bir araç ve iki personelle çalışmalara destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönümlük biçilmiş ve biçilmemiş tarım arazisinin zarar gördüğü belirlenirken, olayın çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.