Balıkesir Gönen'de ekmek fırınında yangın

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir Gönen'de ekmek fırınında yangın

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'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren ekmek fırınında yangın çıktı.

Fırında çalışan personeller, odunların istiflendiği depo bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Çok geçmeden olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangının, fırının bacasından depo bölümüne sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edildi. sonucu, herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak fırında küçük çapta maddi hasar oluştu.

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