Balıkesir Sındırgı'da yüksek kesimlere kar yağdı
29.11.2025 16:56
AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin bin 769 metre rakımlı en yüksek noktası olan Ulus Dağı'nın zirvesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar etkisini gösterdi.
Yağışın ardından Ulus Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
