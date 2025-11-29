Balıkesir Sındırgı'da yüksek kesimlere kar yağdı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin bin 769 metre rakımlı en yüksek noktası olan Ulus Dağı'nın zirvesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar etkisini gösterdi.

