Balıkesir Sındırgı'da yüksek kesimlere kar yağdı

29.11.2025 16:56

Balıkesir Sındırgı'da yüksek kesimlere kar yağdı
Anadolu Ajansı

AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin bin 769 metre rakımlı en yüksek noktası olan Ulus Dağı'nın zirvesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar etkisini gösterdi.

 

Yağışın ardından Ulus Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

SINDIRGI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SINDIRGI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.