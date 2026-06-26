12 yaşındaki Mehmet Furkan kaza kurbanı
26.06.2026 11:07
Kazada ölen çocuğun, Ayvalık Körfez Yörükleri Derneği Başkanı Bülent Saraçoğlu'nun oğlu olduğu belirtildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 12 yaşındaki Mehmet Furkan Saraçoğlu yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Türközü köyü yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Motosikletteki Mehmet Furkan Saraçoğlu (12) ile yanındaki arkadaşları Kemal S. ve Sabahattin K., araçtan savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde Mehmet Furkan Saraçoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 2 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada ölen Mehmet Furkan Saraçoğlu'nun, Ayvalık Körfez Yörükleri Derneği Başkanı Bülent Saraçoğlu'nun oğlu olduğu belirtildi.
Saraçoğlu'nun cenazesinin, bugün Ayvalık Karaayıt Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
YASAL UYARI
BALIKESIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BALIKESIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.