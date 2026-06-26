12 yaşındaki Mehmet Furkan kaza kurbanı

Ekiplerin kontrolünde Mehmet Furkan Saraçoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 2 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletteki Mehmet Furkan Saraçoğlu (12) ile yanındaki arkadaşları Kemal S. ve Sabahattin K., araçtan savruldu.

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