146 yıllık şömine saati, vitrinlerde misafirlerini ağırlıyor

Burhaniye'deki dükkanında yüzlerce saatle birlikte birçok antika saati de bulunan Hanefi Efe'nin, 1880 yılı yapımı şömine saati ilgi gördü.

Hanefi Efe, bir tarfatan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor. Efe'nin 70’li yıllarda başlayan eski saat merakı; binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saat ile koleksiyona dönüştü.

Saatlerine gözü gibi baktığını söyleyen Efe, işini de severek yaptığını söyledi. Dükkana giren herkesin saate ilgi gösterdiğini belirten Efe, saatin 2 bin 500 dolar olduğunu söyledi.

Eski eşyalara karşı merakı olduğunu anlatan Efe, saatlerin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu da ekledi.