ATV ile takla attı: "Sporun doğasında var"

Balıkesir'de dağlık alanda off road yapan bir kişi ATV ile ağacın yanından geçmek isterken takla attı.

"Bu sporun doğasında kaza var" diyen Döngel, doğanın tadını çıkardığını söyledi.

Balıkesir 'de trafiğe kapalı ormanlık alanda ATV ile dolaşan bir off road sporcusu, ağacın yanından geçerken takla attı.

