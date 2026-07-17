Avşa Adası'nda jandarmadan huzur operasyonu
17.07.2026 14:47
Aranan 22 kişi yakalandı.
Avşa Adası'nda jandarmanın düzenlediği "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalanırken, çok sayıda kişi ve araç da denetlendi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Marmara ilçesi Avşa Adası'nda geniş çaplı "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Toplam 23 ekip ve 64 personelin katılımıyla icra edilen denetimlerde, 3 bin 868 kişi ile 357 araç sorgulandı ve 305 iş yeri ise kontrol edildi.
Detaylı denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu tespit edilen 22 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.
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