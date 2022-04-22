Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 14:43
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarındaki teknede düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'nda tıbbi yardımda bulunulup yiyecek ihtiyaçları giderilen düzensiz göçmenler, Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Balıkesir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Balıkesir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.