Ayvalık'ta lodos nedeniyle 6 tekne hasar gördü

Haberler - Balıkesir Haberleri 30.11.2021 - 19:08
Balıkesir genelinde dünden itibaren devam eden fırtına Ayvalık'ta bugün de yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ayvalık'ın Cunda Adası'nda 3, Armutçuk mevkisinde 2, Sakarya Mahallesinde 1 tekne hasar gördü. Fırtının ardından tekneleri kurtarma çalışmaları Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirildi.
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