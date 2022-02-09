Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:22
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.
Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenlerin Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
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