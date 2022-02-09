Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:22

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Yasal Bilgilendirme

Balıkesir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Balıkesir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

BALIKESİR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...