Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 12:51
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ekim'de yürütülen soruşturmada, örgütün sivil mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 15 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 şüpheli yakalanmıştı.
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