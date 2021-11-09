Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:17
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine Balıkesir ve Erzurum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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