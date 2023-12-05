Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat ticaretine yönelik Balıkesir'in Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Edremit ilçeleri ile İstanbul, Çanakkale ve İzmir'deki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerdeki aramalarda, 4 tabanca ve 4 şarjör, 170 tabanca fişeği ile 40 gram kubar esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



