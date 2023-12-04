Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların ardından Ayvalık’ta iki ayrı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.



Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyonlarda ele geçirilen 3 binek otomobil, 1 tekne motoru ve bir şişme bota da el konuldu.