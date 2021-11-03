Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:45
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, Balıkesir'de 210 sikke ele geçirildi
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Tarihi eser bulundurduğu tespit edilen şüphelinin adresine operasyonda, 210 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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