Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesinden yurt dışına kaçamaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir araçta Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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