Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesinden yurt dışına kaçamaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir araçta Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Yasal Bilgilendirme

Balıkesir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Balıkesir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

BALIKESİR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...