Balıkesir'de aranan kişilere yönelik şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalandı (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polislerce aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de aranan kişilere yönelik şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde aranan şüphelilerin yakalanması ve evlerinde bulunabilecek suç unsurlarının ele geçirilmesi için bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şafak vakti yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan B.A. (28), N.A. (55), O.Ş. (47), K.A. (30), S.D. (19), E.K. (20), S.Ö. (19), E.Ö. (33), E.K. (38), Ç.O. (23), S.O. (21), B.Ö. (33), V.E. (36), Ö.D. (35) ve M.A. yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile 3 fişek, 5 ruhsatsız tüfek ve 25 kartuş, bir havalı tabanca, motor şasi numaraları kazınmış 3 motosiklet, bir elektrikli bisiklet ile çalıntı kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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