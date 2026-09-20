Balıkesir'de arazide çıkan yangın, otomobile sıçradı

İhbarla olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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