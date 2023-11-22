Balıkesir'de avcı kulübesinde çıkan yangında bir kişi öldü

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Ömer Özten (29), ailesine ertesi gün sabah döneceğini söyleyerek avlanmak amacıyla Bostanlık mevkiine gitti.
Ömer Özten'in babası Sezai Özten, oğlunun verdiği saatten sonra geri dönmemesi nedeniyle bir arkadaşıyla onu aramaya çıktı.
Baba Özten, Bostanlık mevkiinde yanan kulübede, oğlunun cansız bedenini buldu.
Oğul Özten'in, gece saatlerinde piknik tüpünü yakarak uyuduğu, sıza gazın patlamaya ve yangına yol açtığı tespit edildi.
Özten'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.
Balıkesir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Balıkesir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Balıkesir