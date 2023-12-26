Balıkesir'de bir kişi kayınpederini tabancayla yaralayıp kaçtı (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısının babasını tabancayla yaralayıp kaçtı.

Balıkesir'de bir kişi kayınpederini tabancayla yaralayıp kaçtı

Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kayınpederine ait iş yerine giden Yunus S, boşanmak üzere olduğu eşinin babası Ali Ateş ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Yunus S, yanındaki tabanca ile Ateş'i vurup uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ateş, ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yunus S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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