Balıkesir'de denize giren kişi boğuldu

Balıkesir Haberleri 27.07.2021 - 17:14
Narlı Mahallesi sahilinde yüzmek için denize giren Özbağ, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Plajda bulunanlar tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan genç, sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özbağ, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Balıkesir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.