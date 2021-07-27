Balıkesir'de denize giren kişi boğuldu (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren Emirhan Özbağ (18) boğuldu.

Balıkesir Haberleri 27.07.2021 - 17:14

Balıkesir'de denize giren kişi boğuldu

Narlı Mahallesi sahilinde yüzmek için denize giren Özbağ, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Plajda bulunanlar tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan genç, sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özbağ, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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