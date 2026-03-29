Balıkesir'de derede erkek cesedi bulundu
29.03.2026 10:42
Balıkesir'de bir erkek cesedi bulundu.
Balıkesir'de dere içerisinde ters dönmüş otomobilin 50 metre ilerisinde bir erkek cesedi bulundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir derede bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine Sındırgı'nın Camikebir Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) okulu arkasındaki dere yatağına sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, dere içerisinde ters dönmüş halde bulunan bir araç ile yaklaşık 50 metre yukarısında yine dere içerisinde bir erkek cesediyle karşılaştı.
KİMLİK BELLİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin H.G. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
YASAL UYARI
BALIKESIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BALIKESIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.