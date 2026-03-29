Balıkesir'de derede erkek cesedi bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir derede bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine Sındırgı'nın Camikebir Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) okulu arkasındaki dere yatağına sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, dere içerisinde ters dönmüş halde bulunan bir araç ile yaklaşık 50 metre yukarısında yine dere içerisinde bir erkek cesediyle karşılaştı.

KİMLİK BELLİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin H.G. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.