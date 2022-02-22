Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 18:41
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde Ahmet Çobanoğlu'nun (19) kullandığı 10 YF 180 plakalı motosiklet, virajda savrularak yolun kenarına devrildi.
Başından darbe alan Çobanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin üniversite öğrencisi olduğu, mahalleye ailesini ziyaret etmek için geldiği öğrenildi.
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