Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:20
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Muhammet Fatih Çerçi yönetimindeki 10 DCB 37 plakalı otomobil, Güre Mahallesi SSK Kampı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Çerçi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Çerçi, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Balıkesir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.