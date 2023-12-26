Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları sonucunda Gömeç ilçesinde 6 şüphelinin yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarttığını tespit etti.
Şüphelilere yönelik araştırma ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 can yeleği, 4 iç lastik, 1 pompa, 1 can simidi ve suçta kullanılan araç ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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