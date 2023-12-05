Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

H.D. idaresindeki hafif ticari araç, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Yeni İzmir Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Öztoprak'a (64) çarptı.

Ağır yaralanan Öztoprak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öztoprak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Bir süre tek yönden ilerleyen trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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