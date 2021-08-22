Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'de hemzemin geçitte meydana gelen kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 05:13

Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı,

Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte Aykut Ak yönetimindeki otomobil ile yük treni çarpıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan sürücü Aykut Ak (30) ile annesi Ümmühan Şahpaz (56) sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümmühan Şahpaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Aykut Ak ise kaldırıldığı Dursunbey Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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