Balıkesir'de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
07.07.2026 14:57
Kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole yuvarlandı, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay sabaha karşı Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde yer alan bir akaryakıt istasyonu karşısında meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç ot ve çalı ile kaplı şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücünün araçtan çıkmayı başardığını görerek yaralıyı 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücünün araçtan çıkmayı başardığını görerek yaralıyı 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.
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