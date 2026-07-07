Balıkesir'de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Olay sabaha karşı Balıkesir 'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde yer alan bir akaryakıt istasyonu karşısında meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç ot ve çalı ile kaplı şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücünün araçtan çıkmayı başardığını görerek yaralıyı 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.