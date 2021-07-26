Balıkesir'de küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 20 kuzu telef oldu

Balıkesir Haberleri 26.07.2021 - 07:37
Doğa Mahallesi'ndeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede balyaların da tutuşmasıyla alevler çiftliği sardı.
Yangında 20 kuzu telef olurken, yaklaşık 2 bin balya ve bunların depolandığı alan zarar gördü. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Aksakal müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
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