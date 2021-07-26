Balıkesir'de küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 20 kuzu telef oldu

Doğa Mahallesi'ndeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede balyaların da tutuşmasıyla alevler çiftliği sardı.

Yangında 20 kuzu telef olurken, yaklaşık 2 bin balya ve bunların depolandığı alan zarar gördü. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Aksakal müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.