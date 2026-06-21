Balıkesir'de orman yangını: Ekipler bölgede
21.06.2026 12:19
Yangının çıktığı alana bölgenin sarp ve dik olması sebebiyle arazözlerle ulaşılamıyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Kırsal Taylıeli Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Mahallenin yüksek kesimlerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sert esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine havadan Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 uçak ve 3 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip sevk edildi.
Bölgenin sarp ve dik olması sebebiyle arazözlerle ulaşılamayan alanda yangın söndürme işçileri alevleri söndürmeye çalışıyor.
Yangın söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Burhaniye Belediyesine ait tankerler ve vatandaşlar da destek veriyor.
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