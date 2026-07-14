Balıkesir ve Muğla'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
14.07.2026 16:05
Son Güncelleme: 14.07.2026 16:39
Balıkesir'deki yangın arazide başladı, ormanlık alana sıçradı.
Balıkesir'in Altıeylül, Muğla'nın ise Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İki ilde orman yangınlarıyla mücadele var.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
BİR YANGIN HABERİ DE MUĞLA'DAN GELDİ
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Kurucuova Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarının ardından olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi başladı.
YASAL UYARI
BALIKESIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BALIKESIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.