Balıkesir ve Muğla'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

İki ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

Balıkesir 'in Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BİR YANGIN HABERİ DE MUĞLA 'DAN GELDİ

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Kurucuova Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi başladı.