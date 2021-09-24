Balıkesir'de otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 12:49
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ceyhun Öz (21) yönetimindeki 10 AFS 984 plakalı otomobil, Balıkesir-Kepsut kara yolunun 10. kilometresinde Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Öz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Aslı Öztürk (19) de kaldırıldığı Atatürk Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tanker sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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