Balıkesir'de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
22.03.2026 16:02
Seyir halindeki otomobil anayoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.
Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Balıkesir Edremit yolu Karagedik mevkiinde meydana geldi. Balıkesir istikametine seyir halindeki 10 ACS 749 plakalı otomobil Karagedik mevkiinde, sürücü G.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayoldan çıkarak ormanlık alana uçup ağaçların arasında sıkıştı.
G.S. kendi imkanıyla yaralı olarak araçtan çıktı. Yanında yolcu olarak bulunan N.Y. de itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.
YASAL UYARI
BALIKESIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BALIKESIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.