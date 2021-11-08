Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 08.11.2021 - 04:17
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 10 YS 436 plakalı otomobil, Çanakkale-Balıkesir karayolunda ilçeye bağlı Yolören Mahallesi mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Aynur Tütüncü'ye (50) çarptı.
Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tütüncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Tütüncü'nün cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Y.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Balıkesir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Balıkesir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.