Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 23:12
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin litre sahte içki, imalatta kullanılan 140 alkol kiti, 220 litrelik 12 varil, 103 şişe ve av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
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