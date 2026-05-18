Balıkesir'de şiddetli lodos: Deniz taştı, yollar göle döndü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle deniz taştı. İki mahallede sahil kesimindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Fırtınanın etkisiyle deniz taştı. Ören ve Öğretmenler mahallelerinde taşan su, plajı aşıp cadde ve sokakları kapladı.

Balıkesir Burhaniye’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı, zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaştı.

YASAL UYARI

BALIKESIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BALIKESIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.