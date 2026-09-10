Balıkesir'de silah ticareti operasyonu. 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde operasyon düzenledi.

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