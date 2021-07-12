Balıkesir'de sulama havuzunda mahsur kalan inekleri itfaiye kurtardı

Balıkesir Haberleri DHA 12.07.2021 - 17:56
Balıkesir Haberleri - DHA,
Dursurbey ilçesi Üçeylül Mahallesi'nde kırsalda yaşayan Ali Kaypak’ın meraya saldığı hayvanları, su içmek için indiği sulama havuzunda mahsur kaldı.
Hayvanlarını aramaya çıkan Ali Kaypak, onları havuzda buldu.
Kaypak, inekleri çıkaramayınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı Dursunbey Grup Amirliği'nden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye, gebe oldukları için inekleri halatla bağlayıp çekmenin riskli olacağını düşünüp, havuzun suyunu boşalttı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve sağlık durumları iyi olan hayvanlar, Ali Kaypak'a teslim edildi.
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