Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, Polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik il merkezi, Ayvalık, Edremit ve Erdek ilçelerinde 13 operasyon düzenlendi.



Adreslerdeki aramalarda, 110,40 gram metamfetamin, 12,50 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 34 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında kullanılan 2 rulo alüminyum folyo ele geçirildi.



Gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi. Diğer zanlılar ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

