Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Balıkesir Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 16:25
Balıkesir Haberleri - Anadolu Ajansı, Polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik il merkezi, Ayvalık, Edremit ve Erdek ilçelerinde 13 operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 110,40 gram metamfetamin, 12,50 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 34 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında kullanılan 2 rulo alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi. Diğer zanlılar ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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