Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edilen 23 bin 200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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